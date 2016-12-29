На красноярском Октябрьском мосту опрокинулся грузовик с углем
На фото из соцсетей видно, что небольшой грузовик упал на правый бок в среднем ряду и из него выпал уголь, который рассыпался посреди проезжей части.
На фото из соцсетей видно, что небольшой грузовик упал на правый бок в среднем ряду и из него выпал уголь, который рассыпался посреди проезжей части.
Полицейские регулируют движение на красноярском Октябрьском мосту, где опрокинулся грузовик с углем. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел при движении в направлении правого берега.
На фото из соцсетей видно, что небольшой грузовик упал на правый бок в среднем ряду и из него выпал уголь, который рассыпался посреди проезжей части.
Как пояснили Newslab.ru в