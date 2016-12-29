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13:39 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Динар Гильмутдинов пообещал наказать «хитрого» владельца «Мерседеса» в Уфе

Главный Госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов опубликовал в Инстаграм очередной пост.

На фото запечатлен белый автомобиль «Мерседес», владелец которого припарковал машину в неустановленном месте — у здания банка «Уралсиб» на улице Революционной.

А чтобы его не оштрафовали за это нарушение правил ПДД, владелец «стыдливо» заклеил номер машины бумажкой.

— Такой поступок хозяина этого транспортного средства не красит! Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО на него составим административный протокол! Гордитесь тем, что вы — автомобилист, а не заклеивайте свои номера! — прокомментировал эту «хитрость» Динар Гильмутдинов.

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