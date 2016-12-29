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14:06 (мск), источник: РИА Новости

Под новосибирском арестовали шестерых подозреваемых в убийстве мужчины

НОВОСИБИРСК, 29 дек — РИА Новости. Искитимский районный суд Новосибирской области в четверг по ходатайству следствия арестовал шестерых предполагаемых участников преступной группы, которые подозреваются в жестоком убийстве местного жителя, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщалось, в ночь на 27 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении возле подъезда одного из домов в Искитиме тела 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В течение суток были задержаны подозреваемые в совершении преступления — по уточненным данным, шесть человек.

«Удовлетворены ходатайства следственных органов СК РФ по Новосибирской области об избрании в отношении шести задержанных участников преступной группы в возрасте от 25 до 36 лет, подозреваемых в совершении преступления, меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что при рассмотрении ходатайства об аресте подозреваемых суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, они могут воспрепятствовать расследованию или скрыться, а также оказать давление на свидетелей.

По данным следствия, в начале текущего года 37-летний мужчина был потерпевшим по уголовному делу о причинении ему тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, к уголовной ответственности был привлечен родственник одного из ныне задержанных участников преступной группы. Решив отомстить потерпевшему, в частности за его показания, данные в ходе следствия, мужчины и решили убить жителя Искитима, полагают в СК.

Ранее в ГУМВД сообщили, что все задержанные оказались членами организованной этнической группы, действовавшей на территории Новосибирской области. В квартире полицейские изъяли вероятное орудие убийства — нож, травматический пистолет «Оса» и нашли следы бурого цвета.

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