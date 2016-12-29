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13:56 (мск), источник: СуперОмск

С омского склада изъяли 383 тысячи бутыльков «Боярышника» и «Шиповника»

Омская полиция изъяла 26 тысяч 912 единиц алкогольной продукции с поддельными подакцизными марками, которая хранилась на складе на улице Лескова.

Кроме того, там же обнаружены были 383 тысячи 880 бутыльков настойки «Боярышник» и лосьона «Шиповник», на которые не было сопроводительных документов.

Всю продукцию направили на специализированное складское помещение, а также назначили исследование марок, сообщила пресс-служба омского УМВД.

Отметим, недавно после массовой гибели людей в Иркутской области, выпивших концентрат для принятия ванн «Боярышник», в России был введен запрет на 30 суток на торговлю спиртосодержащей продукцией с содержанием этилового спирта более 25%.

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