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16:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Минтрансе заявили о нештатной работе техники на борту Ту-154

СОЧИ, 29 декабря, РИА ФедералПресс. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что эксперты сделают первые выводы о причинах крушения Ту-154 над Черным морем в январе, однако уже сейчас можно говорить о нештатной работе техники на борту воздушного судна.

«Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия», — добавил Соколов (цитата по «Интерфаксу»). Сделать окончательные выводы помогут бортовые самописцы, но пока на первый план выходит не расшифровка записей, а работы по опознанию тел погибших.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны РФ нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», — рассказал министр.

Напомним, что ранее СМИ распространили версию о проблемах с закрылками Ту-154. Якобы данные одного из черных ящиков подтверждают, что в кабине пилотов перед крушением говорилось, что с ними есть проблема. Эта версия косвенно подтверждает ошибку пилотирования. Стало известно, что третий бортовой самописец Ту-154, который находился в хвостовой части самолета, получил серьезные повреждения, однако подлежит расшифровке.

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