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17:11 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде рецидивист попал в ДТП на угнанной иномарке

В Калининграде сотрудники ДПС задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в угоне. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в четверг сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, вечером он угнал автомобиль «Опель Монтерей» 1992 года выпуска. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Луганской. Вскоре он попал в ДТП на улице Окской, после чего был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Ранее 40-летний подозреваемый уже был судим. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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