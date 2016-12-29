В Калининграде рецидивист попал в ДТП на угнанной иномарке

По данным полиции, вечером он угнал автомобиль «Опель Монтерей» 1992 года выпуска. Иномарка была припаркована в одном из дворов на улице Луганской. Вскоре он попал в ДТП на улице Окской, после чего был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы.

Ранее 40-летний подозреваемый уже был судим. Против мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.