В Воронежской области попутчик угнал у мужчины «Ниву» и разбил её

Недавно к полицейским в Бутурлиновском районе обратился 57-летний житель села Пузево. Он заявил, что у него угнали его «ВАЗ-2131». Автомобиль стоял около его дома.

Мужчина сказал, что подозревает попутчика, которого он в тот день довез в село. Стражи порядка приступили к поиску авто и его угонщика. «Ниву» вскоре нашли в 10 км от дома потерпевшего. У авто был оторван передний мост и сломана коробка передач.