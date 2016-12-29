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14:10 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области попутчик угнал у мужчины «Ниву» и разбил её

Машину нашли брошенной в 10 км от дома потерпевшего.

Источник: Новости Воронежа

Недавно к полицейским в Бутурлиновском районе обратился 57-летний житель села Пузево. Он заявил, что у него угнали его «ВАЗ-2131». Автомобиль стоял около его дома.

Мужчина сказал, что подозревает попутчика, которого он в тот день довез в село. Стражи порядка приступили к поиску авто и его угонщика. «Ниву» вскоре нашли в 10 км от дома потерпевшего. У авто был оторван передний мост и сломана коробка передач.

Под подозрение полицейских попал 64-летний безработный мужчина.
«В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания».
По факту произошедшего возбудили дело за неправомерное завладение авто (ст. 166 УК РФ).

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