В Воронежской области попутчик угнал у мужчины «Ниву» и разбил её
Машину нашли брошенной в 10 км от дома потерпевшего.
Машину нашли брошенной в 10 км от дома потерпевшего.
Недавно к полицейским в Бутурлиновском районе обратился 57-летний житель села Пузево. Он заявил, что у него угнали его «ВАЗ-2131». Автомобиль стоял около его дома.
Мужчина сказал, что подозревает попутчика, которого он в тот день довез в село. Стражи порядка приступили к поиску авто и его угонщика. «Ниву» вскоре нашли в 10 км от дома потерпевшего. У авто был оторван передний мост и сломана коробка передач.
Под подозрение полицейских попал 64-летний безработный мужчина.
«В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания, — рассказали в
По факту произошедшего возбудили дело за неправомерное завладение авто (ст. 166 УК РФ).