«Не надо строить домыслы»: первые итоги расследования крушения Ту-154

Глава комиссии по расследованию крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию, Максим Соколов и другие эксперты на прошедшей в ТАСС пресс-конференции отчитались об итогах спасательной операции в Черном море и рассказали о предварительных версиях случившегося. При этом в ходе мероприятия участники подчеркнули, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Какой официальной информацией поделились специалисты, задействованные в работе над поиском причин трагедии — в материале ТАСС.