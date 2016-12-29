«Не надо строить домыслы»: первые итоги расследования крушения Ту-154

Глава комиссии по расследованию крушения самолета ТУ-154, летевшего в Сирию, Максим Соколов и другие эксперты на прошедшей в ТАСС пресс-конференции отчитались об итогах спасательной операции в Черном море и рассказали о предварительных версиях случившегося. При этом в ходе мероприятия участники подчеркнули, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.
Какой официальной информацией поделились специалисты, задействованные в работе над поиском причин трагедии — в материале ТАСС.
Каковы результаты поисково-спасательной операции?
- Основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена.
- Район катастрофы с самолетом Ту-154 обследован полностью.
- В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды 19 тел и более 230 фрагментов погибших.
- На поверхность также удалость поднять почти две тысячи обломков самолета.
- Мероприятия по опознанию останков погибших в катастрофе Ту-154 займут около четырех недель.
Какая работа на месте крушения проводится сейчас?
- Поисковая операция будет продолжена.
- МЧС продолжает воздушный мониторинг района крушения.
- На месте крушения самолета работают 74 водолаза МЧС с допусками погружения на глубину до 100 метров.
Какая помощь будет оказана родственникам погибших?
- Минобороны РФ взяло на себя все вопросы по организации похорон жертв катастрофы.
- Страховые выплаты в связи с крушением Ту-154 по линии Минтруда получат 42 человека
- Сбербанк принял решение о списании долгов погибших.
- Страховая компания «СОГАЗ» приступила к страховым выплатам родным погибших 28 декабря. Ранее сообщалось, что компания выплатит семье каждого погибшего в общей сложности более 5,8 млн руб.
- Московские власти оплатят похороны погибших, а также будут ежемесячно выплачивать компенсации детям, потерявшим родителей при крушении.
- Роструд готов оказать социальную помощь и рассмотреть возможность принятия дополнительных мер для трудоустройства членов семьи, помощи в обучении, устройстве детей в детстве сады.
- Одиннадцать семей военнослужащих 28 декабря уже получили выплаты в размере 5,8 млн рублей.
- Лимит страховых компенсаций для родных военных составит до 7,8 млн руб., для семей гражданских лиц, находившихся в самолете, — 3 млн руб, ранее сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.
Каковы предварительные версии катастрофы?
- Версия о теракте не снимается, но после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту не было.
- Одной из версий стал человеческий фактор.
- Во время полета мог произойти отказ техники.
- Также на самолет мог повлиять сдвиг ветра.
- Столкновение с птицей также не исключается.
- Приоритетной версии нет, количество версий уменьшилось после анализа бортовых накопителей.
- Ранее выдвигалось около 15 версий, но после обнаружения двух бортовых самописцев, количество причин аварии сократилось до семи.