Коммунальная яма перегородила проезд жителям улицы Герцена

Александр Лысак, Корреспондент: «Ни проехать, ни пройти. Эту фразу жители улиц Комсомольская и Герцена повторяют уже три недели. Причина в груде камней, которая когда-то была асфальтом».

Раскопали яму, трубу залатали. Так все и бросили. Возмущаются местные жители. Вместо широкого проезда — после ремонта — осталась небольшая тропинка.

Надежда Мамедзадэ, жительница улицы Герцена, 8/2: «Здесь рядом два детских сада. Детей обычно многие подвозят на машинах. Приходится крутиться. Сотрудники скорой помощи тоже возмущались, что ищут и проехать не могут».

Ремонтом занимались тепловые сети Кировского района — филиал «СибЭко». На сетке листок с контактными номерами. Жители звонят по ним каждый день.

Это «сегодня-завтра», по словам жителей, длится почти месяц. На том конце провода говорят, нет техники. И предупреждают, нового асфальта на месте коммунальных раскопок не будет. До весны. Жителям не до асфальта. Проезд бы открыли.