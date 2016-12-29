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14:07 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе незаконно сжигали медицинские отходы

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура через суд заставила МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» оформить разрешение в Росприроднадзоре и оштрафовала руководителя МУП на 40 000 рублей, сообщили ГОРОБЗОР. РУ в Прокуратуре Башкирии.

Как установили прокуроры, спецавтохозяйство Уфы, помимо сбора и утилизации бытового мусора, занялось также вывозом медицинских отходов лечебных учреждений.

Эти материалы сжигались с помощью двух дизельных установок на полигоне вблизи села Черкассы, загрязняя при этом воздух.

При этом предприятие не получило соответствующее разрешение регионального Управления Росприроднадзора, что могло бы ограничить вредные выбросы в атмосферу, определив их допустимый объем.

После вмешательства надзорного ведомства МУП приступило к оформлению проекта предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе.

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