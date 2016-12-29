В Уфе незаконно сжигали медицинские отходы

Как установили прокуроры, спецавтохозяйство Уфы, помимо сбора и утилизации бытового мусора, занялось также вывозом медицинских отходов лечебных учреждений.
Эти материалы сжигались с помощью двух дизельных установок на полигоне вблизи села Черкассы, загрязняя при этом воздух.
При этом предприятие не получило соответствующее разрешение регионального Управления Росприроднадзора, что могло бы ограничить вредные выбросы в атмосферу, определив их допустимый объем.
После вмешательства надзорного ведомства МУП приступило к оформлению проекта предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сообщили в пресс-службе.