В Уфе незаконно сжигали медицинские отходы

Как установили прокуроры, спецавтохозяйство Уфы, помимо сбора и утилизации бытового мусора, занялось также вывозом медицинских отходов лечебных учреждений.

Эти материалы сжигались с помощью двух дизельных установок на полигоне вблизи села Черкассы, загрязняя при этом воздух.

При этом предприятие не получило соответствующее разрешение регионального Управления Росприроднадзора, что могло бы ограничить вредные выбросы в атмосферу, определив их допустимый объем.