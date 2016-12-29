Кража ящика с пожертвованиями в Воронежской области попала на видео
Неизвестный совершил взлом возле святого источника под Каменкой.
Неизвестный совершил взлом возле святого источника под Каменкой.
Неизвестный взломал металлический ящик для пожертвований на территории источника Серебряные ключи в селе Марки Каменского района в 18:13 среды, 28 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор группы анализа, контроля и информационного обеспечения отделении полиции МВД России по Каменскому району Александр Куриленко.
Ограбление зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
— При помощи ножниц по металлу злоумышленник перерезал небольшую цепь, которой ящик крепился к стене
Полиция подозревает, что у вора был сообщник. Мужчина, попавший на видео, действовал открыто, не опасаясь, что его
По факту взлома проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранители просят всех, кто узнал вора, сообщить по телефонам (47357) 52450, (47357) 51023 или (47357) 51700.