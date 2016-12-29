Кража ящика с пожертвованиями в Воронежской области попала на видео

Неизвестный взломал металлический ящик для пожертвований на территории источника Серебряные ключи в селе Марки Каменского района в 18:13 среды, 28 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор группы анализа, контроля и информационного обеспечения отделении полиции МВД России по Каменскому району Александр Куриленко.

— При помощи ножниц по металлу злоумышленник перерезал небольшую цепь, которой ящик крепился к стене домика-купальни. Вор вытащил деньги, рассовал их по карманам и забрал ящик с собой. О камерах наблюдения мужчина знал: он надвинул капюшон и прикрывал лицо рукой, — пояснил Александр Куриленко.

Полиция подозревает, что у вора был сообщник. Мужчина, попавший на видео, действовал открыто, не опасаясь, что его кто-то застанет за взломом.

По факту взлома проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранители просят всех, кто узнал вора, сообщить по телефонам (47357) 52450, (47357) 51023 или (47357) 51700.