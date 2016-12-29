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14:51 (мск), источник: Noi.md

В Приднестровье пресекли попытку самосожжения

Потерпевший, проходящий по одному из уголовных дел, предпринял попытку самосожжения в зале Верховного суда Приднестровья.

Инцидент произошёл во время судебных слушаний, состоявшихся 28 декабря. Попытка самосожжения была успешно пресечена, передаёт NOI.md.

Гражданин Д. (его имя не раскрывается в интересах следствия — ред.) попытка совершить акт самосожжения в тот момент, когда судьи приступили к оглашению приговора по делу, в котором этот мужчина проходит потерпевшим. Внезапно он встал перед людьми, присутствовавшими в здании Верховного суда Приднестровья, достал зажигалку и поднёс её к одежде, которая, по предварительным данным, до этого была вымочена в бензине или другой воспламеняющейся жидкости.

К нему тут же подоспели конвойные из рядов Министерства юстиции Приднестровья, которые предотвратили летальный исход потерпевшего, применив средства пожаротушения. Пресс-служба Государственной Службы исполнения наказаний Левобережья сообщила, что в зал суда были вызваны наряд правоохранителей, врачи «скорой помощи» и пожарный расчёт. Мужчине, доведённому до отчаяния, была оказана первая медицинская помощь. О причинах, побудивших его к этому поступку, пока не сообщается.

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