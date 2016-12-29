В Приднестровье пресекли попытку самосожжения

Инцидент произошёл во время судебных слушаний, состоявшихся 28 декабря. Попытка самосожжения была успешно пресечена, передаёт NOI.md.

Гражданин Д. (его имя не раскрывается в интересах следствия — ред.) попытка совершить акт самосожжения в тот момент, когда судьи приступили к оглашению приговора по делу, в котором этот мужчина проходит потерпевшим. Внезапно он встал перед людьми, присутствовавшими в здании Верховного суда Приднестровья, достал зажигалку и поднёс её к одежде, которая, по предварительным данным, до этого была вымочена в бензине или другой воспламеняющейся жидкости.