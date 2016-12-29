На Урале завели дело после госпитализации 12-летней беременной девочки

По данным СМИ, девочку в тяжелом состоянии доставила в больницу скорая помощь. Ни у нее, ни у ее 16-летнего «мужа» не было документов.

«Информация о совершении преступления в отношении малолетней девочки проверяется органами Следственного комитета в рамках возбужденного уголовного дела по статье “половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста”. Уголовное дело возбуждено для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах данного происшествия. Допрашиваются свидетели, принимаются меры к истребованию характеризующего материала в отношении участников инцидента», — сказал Шульга.

Он добавил, что следствие также примет меры по выявлению причин и условий инцидента, чтобы в дальнейшем исключить факты совершения правонарушений в отношении детей. По информации собеседника агентства, на момент знакомства молодых людей девочке было 10 лет, а юноше — 14. Сейчас им, соответственно, 12 и 16 лет.

Представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в четверг подтвердил РИА Новости информацию о том, что на момент поступления в больницу у девочки не было никаких документов. По его словам, врачи обратились в полицию, а правоохранители доставили ребенка в гражданский центр, где содержатся женщины и дети, подвергшиеся семейному насилию. Это было сделано, потому что «у нее есть реальные возможности с трудом переносить беременность и, по мнению врачей, необходим постоянный контроль над ее состоянием».

Горелых добавил, что представители цыганского клана приходили в полицию и просили вернуть девушку в семью. «Как бы сурово это ни звучало, но закон есть закон», — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что девочка пока будет находиться в центре.