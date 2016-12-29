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15:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Железнодорожном районе горело административное здание

Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Привокзальной.

По данным регионального МЧС, горело 5-этажное административное здание. Площадь, охваченная огнем, составила 30 кв. м.

В ведомстве сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал.

От МЧС с пламенем боролись 27 человек личного состава и семь единиц спецтехники.

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