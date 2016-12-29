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15:02 (мск), источник: Nakanune.ru

Шилиманова выпустили на свободу вслед за Новиковым по делу «Бухты Квинс»

Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляцию на арест бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу «Бухты Квинс».

Как сообщили Накануне.RU в областном суде, в итоге было принято решение отменить постановление об аресте Шилиманова. Меру пресечения обвиняемому изберет следователь.

Напомним, 23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Шилиманову меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 18 февраля следующего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Ранее областной суд рассмотрел апелляцию на домашний арест барда Александра Новикова, который также является фигурантом дела. В итоге домашний арест певца был отменен.

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