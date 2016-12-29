Шилиманова выпустили на свободу вслед за Новиковым по делу «Бухты Квинс»

Как сообщили Накануне.RU в областном суде, в итоге было принято решение отменить постановление об аресте Шилиманова. Меру пресечения обвиняемому изберет следователь.

Напомним, 23 декабря Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Шилиманову меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 18 февраля следующего года. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Речь идет о средствах пайщиков скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс».

Ранее областной суд рассмотрел апелляцию на домашний арест барда Александра Новикова, который также является фигурантом дела. В итоге домашний арест певца был отменен.