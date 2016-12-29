Шилиманова выпустили на свободу вслед за Новиковым по делу «Бухты Квинс»
Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляцию на арест бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу «Бухты Квинс».
Свердловский областной суд сегодня рассмотрел апелляцию на арест бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова по делу «Бухты Квинс».
Как сообщили Накануне.RU в областном суде, в итоге было принято решение отменить постановление об аресте Шилиманова. Меру пресечения обвиняемому изберет следователь.
Напомним, 23 декабря
Ранее областной суд рассмотрел апелляцию на домашний арест барда Александра Новикова, который также является фигурантом дела. В итоге домашний арест певца был отменен.