Две ростовчанки осуждены за обман вкладчиков на сумму свыше 333 млн рублей

Как сообщает пресс-служба Кировского районного суда Ростова-на-Дону, осуждены Самохина Н. К. и Маслакова Г. С., являющиеся сотрудниками ПКВП «Взаимный кредит», которые в период с 5 февраля 2002 по 22 января 2010 года с использованием своего служебного положения в составе организованной группы в результате мошенничества причинили материальный вред более 2 тысячам потерпевшим вкладчикам ПКВП «Взаимный кредит» на общую сумму более 333 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Юг», деятельность «Взаимного кредита» имела признаки финансовой пирамиды. Получив деньги от вкладчиков, Самохина и Маслакова не исполнили свои обязательства и по истечении сроков действия договоров не вернули им денежные средства, а распорядились ими по собственному усмотрению.

Самохиной Н. К. по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде четырех лет лишения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Маслаковой Г. С. по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.