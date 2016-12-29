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15:03 (мск), источник: Обозреватель

Под Киевом неизвестные поиздевались над автомобилем прокурора

Инцидент произошел в городе Кагарлык.

На Киевщине неизвестные повредили автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий прокурору Кагарлицкой местной прокуратуры.

Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.

Инцидент произошел в среду, 28 декабря, в городе Кагарлык.

Хулиганы разбили в легковушке заднее стекло, переднюю фару, зеркало заднего вида и помяли переднюю дверь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал «Обозреватель», в Киеве неизвестные подожгли автомобиль директора фирмы, занимающейся сдачей недвижимости в аренду.

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