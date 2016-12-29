Под Киевом неизвестные поиздевались над автомобилем прокурора
Инцидент произошел в городе Кагарлык.
Инцидент произошел в городе Кагарлык.
На Киевщине неизвестные повредили автомобиль Skoda Octavia, принадлежащий прокурору Кагарлицкой местной прокуратуры.
Об этом «Обозреватель» узнал из собственных источников.
Инцидент произошел в среду, 28 декабря, в городе Кагарлык.
Хулиганы разбили в легковушке заднее стекло, переднюю фару, зеркало заднего вида и помяли переднюю дверь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщал «Обозреватель», в Киеве неизвестные подожгли автомобиль директора фирмы, занимающейся сдачей недвижимости в аренду.