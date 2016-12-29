Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
Эксперты заявили о новой версии гибели Ту-154, послушав пилотов
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Сон на матрасах и йога: особенности американских детских садов
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
"Скорбим и помним": певица потеряла друга в катастрофе ТУ-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
От новогоднего переедания можно умереть
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
10«Мин нет»
10«В чем сила, брат?»
26Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
15:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области автоледи с 4 детьми в машине влетела на встречке в легковушку

Женщина и дети не пострадали, а водитель другого автомобиля погиб на месте.

Сегодня на федеральной трассе М-51 Челябинск-Новосибирск произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

32-летняя женщина за рулем «Ниссан Тиида» двигалась по дороге на высокой скорости. В Калачинском районе автоледи не справилась с управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения. «Ниссан» на полной скорости врезался в «Хендай», которым управлял 62-летний мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, мужчина за рулем «Хендая» скончался от полученных травм на месте происшествия еще до приезда «скорой помощи». Женщина с детьми отделались небольшими травмами. Хоть автоледи и детей доставили в больницу, после оказания помощи все они были вскоре отпущены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Продав кабель, «Омскэлектро» снизило долг перед «МРСК Сибири» на 512,4 миллиона
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
Мария Захарова рассказала о полученных от Деда Мороза подарках
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь