В Омской области автоледи с 4 детьми в машине влетела на встречке в легковушку

Сегодня на федеральной трассе М-51 Челябинск-Новосибирск произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

32-летняя женщина за рулем «Ниссан Тиида» двигалась по дороге на высокой скорости. В Калачинском районе автоледи не справилась с управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения. «Ниссан» на полной скорости врезался в «Хендай», которым управлял 62-летний мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, мужчина за рулем «Хендая» скончался от полученных травм на месте происшествия еще до приезда «скорой помощи». Женщина с детьми отделались небольшими травмами. Хоть автоледи и детей доставили в больницу, после оказания помощи все они были вскоре отпущены.