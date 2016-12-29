В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами «влетел» в столб
28 декабря на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде полный пассажирами автобус врезался в столб. Об этом сообщает источник NewsNN.
28 декабря на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде полный пассажирами автобус врезался в столб. Об этом сообщает источник NewsNN.
Пострадавших нет.
Причины ДТП неизвестны. Водитель давать комментарии отказывается.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области иномарка врезалась в пешеходов на обочине.
Юлия Исаева.