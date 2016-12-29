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15:14 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами «влетел» в столб

28 декабря на проспекте Ильича в Нижнем Новгороде полный пассажирами автобус врезался в столб. Об этом сообщает источник NewsNN.

Из-за ДТП образовалась пробка. В салоне находились несколько десятков людей. Столб мог рухнуть после отъезда автобуса, поэтому для ликвидации последствий аварии вызывали специалистов.

Пострадавших нет.

Причины ДТП неизвестны. Водитель давать комментарии отказывается.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области иномарка врезалась в пешеходов на обочине.

Юлия Исаева.

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