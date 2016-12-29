В одной из поликлиник Омска умер мужчина, который привез анализы тещи

Необычное происшествие в Омске. Вчера, 28 декабря, а фойе городской поликлиники № 6, находящейся на улице Фугенфирова, неожиданно упал на пол мужчина.

Инцидент произошел около девяти часов утра местного времени. Как выяснилось, 49-летний омич, фамилия которого не сообщается, приехал в поликлинику вместе с женой и привез анализы своей тещи. Однако мужчине, который за несколько минут до этого благополучно управлял автомобилем, вдруг стало плохо и он потерял сознание на глазах медиков и пациентов, стоявших в очереди в лабораторию. Медики спешно кинулись реанимировать больного, но помочь ему не смогли.

Татьяна Пашковская, заместитель главного врача по медицинской части БУЗО «Городская поликлиника № 6»:

— Увидев, что мужчине плохо, сотрудники поликлиники предприняли все необходимые меры для реанимации и оказали всю необходимую помощь. Однако, несмотря на все предпринятые меры, мужчина скончался.

Причину смерти мужчины медики не оглашают, ссылаясь на врачебную тайну, но по одной из версий у него могло остановиться сердце от переутомления.