Мужчина, пивший «незамерзайку», скончался в больнице

Чуть позже в это же лечебное учреждение доставили 45-летнего мужчину, который также употреблял спиртосодержащую жидкость. За жизнь мужчины медики боролись день и ночь.

Главный врач Волгоградской областной наркологической больницы Игорь Бочков сообщил, что когда мужчину привезли в больницу, он потерял зрение, мужчина находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Но пациент скончался — слишком жестоким было отравление, сообщают в больнице.