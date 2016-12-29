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17:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина, пивший «незамерзайку», скончался в больнице

ВДТВ уже сообщало о том, что в больничном комплексе в Волгограде умерла от отравления спиртосодержащей жидкостью 27-летняя девушка.

Чуть позже в это же лечебное учреждение доставили 45-летнего мужчину, который также употреблял спиртосодержащую жидкость. За жизнь мужчины медики боролись день и ночь.

Главный врач Волгоградской областной наркологической больницы Игорь Бочков сообщил, что когда мужчину привезли в больницу, он потерял зрение, мужчина находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. Но пациент скончался — слишком жестоким было отравление, сообщают в больнице.

Бутылка из-под стеклоочистителя, который пила пара, была найдена полицейскими, после врачи обнаружили высокую концентрацию метанола в крови обоих пострадавших.

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