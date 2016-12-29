Замдиректора муниципального учреждения Волгограда осужден за мошенничество

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, Центральный районный суд Волгограда признал экс-чиновника виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ).

В ходе судебного заседания установлено, что Тараканов предложил представителю фирмы, занимавшейся поставкой технологического оборудования для пищеблока детского сада, расположенного в Дзержинском районе Волгограда, передать ему денежные средства за беспрепятственное принятие оборудования, а также своевременную оплату по ранее заключенным муниципальным контрактам. Во исполнение достигнутой договоренности в феврале 2016 года обвиняемый получил 300 тысяч рублей. Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов.

Прокуратура настаивала на квалификации действий Тараканова как получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Однако суд расценил действия Тараканова как мошенничество.

До вступления приговора в законную силу Тараканов оставлен под домашним арестом. Вопрос об обжаловании приговора будет решен по мере его поступления в прокуратуру.