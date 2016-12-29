Замдиректора муниципального учреждения Волгограда осужден за мошенничество
Бывший заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого
Бывший заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого
Как сообщает прокуратура Волгоградской области, Центральный районный суд Волгограда признал
В ходе судебного заседания установлено, что Тараканов предложил представителю фирмы, занимавшейся поставкой технологического оборудования для пищеблока детского сада, расположенного в Дзержинском районе Волгограда, передать ему денежные средства за беспрепятственное принятие оборудования, а также своевременную оплату по ранее заключенным муниципальным контрактам. Во исполнение достигнутой договоренности в феврале 2016 года обвиняемый получил 300 тысяч рублей. Передача денег происходила под контролем правоохранительных органов.
Прокуратура настаивала на квалификации действий Тараканова как получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей. Однако суд расценил действия Тараканова как мошенничество.
До вступления приговора в законную силу Тараканов оставлен под домашним арестом. Вопрос об обжаловании приговора будет решен по мере его поступления в прокуратуру.