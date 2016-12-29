В Перми задержана пенсионерка с крупной партией героина

Стражи порядка пресекли сбыт крупной партии героина. Как сообщили в МВД, задержана 55-летняя подозреваемая.

«У женщины изъят свёрток с веществом светлого цвета. Еще один аналогичный пакет обнаружен оперативниками в сугробе», — пояснили в ведомстве.

Экспертиза показала, что в свёртках не что иное, как героин. Масса составила около 280 граммов.

Пенсионерка арестована, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Расследование продолжается.