В Перми задержана пенсионерка с крупной партией героина
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Стражи порядка пресекли сбыт крупной партии героина. Как сообщили в МВД, задержана 55-летняя подозреваемая.
«У женщины изъят свёрток с веществом светлого цвета. Еще один аналогичный пакет обнаружен оперативниками в сугробе», — пояснили в ведомстве.
Экспертиза показала, что в свёртках не что иное, как героин. Масса составила около 280 граммов.
Пенсионерка арестована, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Расследование продолжается.