В Пушкине поймали петербуржца, срубившего 3-метровую елку в парке

В Пушкине задержали мужчину, который срубил 3-метровую елку в Павловском парке, передает пресс-служба Росгвардии региона. Сотрудники ведомства поймали нарушителя ночью 29 декабря.

Ранее в полицию обратился житель Павловска. Он сообщил стражам порядка, что около полуночи из парка вышел некий мужчина с топором и огромной елкой в руках. Злоумышленник сел в автобус № 187 и уехал с места происшествия.

Сотрудники вневедомственной отправились вслед за неизвестным лесорубом. Когда мужчину задержали, выяснилось, что документов на дерево у него нет. Нарушителя доставили в отделение полиции, где в его отношении составили административный протокол.

Петербуржцу грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей.