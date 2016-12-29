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18:17 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Пушкине поймали петербуржца, срубившего 3-метровую елку в парке

Нарушителю придется заплатить штраф.

Источник: РИА "Новости"

В Пушкине задержали мужчину, который срубил 3-метровую елку в Павловском парке, передает пресс-служба Росгвардии региона. Сотрудники ведомства поймали нарушителя ночью 29 декабря.

Ранее в полицию обратился житель Павловска. Он сообщил стражам порядка, что около полуночи из парка вышел некий мужчина с топором и огромной елкой в руках. Злоумышленник сел в автобус № 187 и уехал с места происшествия.

Сотрудники вневедомственной отправились вслед за неизвестным лесорубом. Когда мужчину задержали, выяснилось, что документов на дерево у него нет. Нарушителя доставили в отделение полиции, где в его отношении составили административный протокол.

Петербуржцу грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей.

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