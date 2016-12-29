Полиция изъяла у молодых людей около 5 кг наркотиков

По данным Национального инспектората по расследованиям, мужчины подозреваются в переработке и продаже наркотиков на севере страны. За 30 граммов наркотических веществ они получали по700 — 800 леев.



Из автомобиля одного из подозреваемых было изъято 500 граммов марихуаны и 300 граммов измельченной соломы мака. В результате обысков, проведенных на дому у подозреваемых, было обнаружено и изъято в общей сложности 5 кг сухой растительной массы: соломы мака, конопли. В то же время было конфисковано и транспортное средство, используемое для перевозки наркотических веществ.



Мужчины находятся под стражей. Если их признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.