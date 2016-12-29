Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
"Нельзя на море смотреть": полицейский о происходящем в Сочи
Эксперты выдвинули новую версию катастрофы Ту-154
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Селфи итальянок в России: четыре туристки замерзли, делая фото
Командир, мы падаем: расшифрован самописец Ту-154
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Новосибирцев пугали «мандариновым гриппом»
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
10«В чем сила, брат?»
10«Мин нет»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
16:11 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция изъяла у молодых людей около 5 кг наркотиков

Пятеро мужчин были задержаны полицией за сбыт наркотиков марихуаны и маковой соломы, на сумму 70 тыс. леев, передает IPN.

По данным Национального инспектората по расследованиям, мужчины подозреваются в переработке и продаже наркотиков на севере страны. За 30 граммов наркотических веществ они получали по700 — 800 леев.

Из автомобиля одного из подозреваемых было изъято 500 граммов марихуаны и 300 граммов измельченной соломы мака. В результате обысков, проведенных на дому у подозреваемых, было обнаружено и изъято в общей сложности 5 кг сухой растительной массы: соломы мака, конопли. В то же время было конфисковано и транспортное средство, используемое для перевозки наркотических веществ.

Мужчины находятся под стражей. Если их признают виновными, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полиция изъяла у молодых людей около 5 кг наркотиков
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
События года в фотографиях
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
16 побед искусственного интеллекта в 2016 году
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь