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18:07 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Тело спрыгнувшего с плотины Волжской ГЭС директора ТЦ было обнаружено спасателями

Обнаружено тело 38-летнего мужчины, бросившегося 28 декабря с плотины Волжской ГЭС.

Обнаружили его специалисты Краснослободского поисково-спасательного подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области.

Как сообщает ВДТВ, тело отнесло по течению значительно ниже.

Напомним, 28 декабря мужчина остановил свой автомобиль на мосту плотины ГЭС, вышел из автомобиля, преодолел ограждение и прыгнул в воду.

Стало известно, что мужчина руководил торговым центром «Идея» в Волжском. В настоящее время идет следствие.

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