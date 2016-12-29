Тело спрыгнувшего с плотины Волжской ГЭС директора ТЦ было обнаружено спасателями
Обнаружено тело 38-летнего мужчины, бросившегося 28 декабря с плотины Волжской ГЭС.
Обнаружено тело 38-летнего мужчины, бросившегося 28 декабря с плотины Волжской ГЭС.
Обнаружили его специалисты Краснослободского
Как сообщает ВДТВ, тело отнесло по течению значительно ниже.
Напомним, 28 декабря мужчина остановил свой автомобиль на мосту плотины ГЭС, вышел из автомобиля, преодолел ограждение и прыгнул в воду.
Стало известно, что мужчина руководил торговым центром «Идея» в Волжском. В настоящее время идет следствие.