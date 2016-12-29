В Полтаве в подъезде жилого дома прогремел взрыв, есть пострадавший
В Полтаве в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого есть пострадавший. Об этом говорится в сообщении полиции Полтавской области.
В Полтаве в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого есть пострадавший. Об этом говорится в сообщении полиции Полтавской области.
«Сегодня около 13:30 на линию “102” поступило сообщение, что по переулку Заячьему в подъезде дома произошел взрыв. Выездом на место
Также сообщается, что полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия.