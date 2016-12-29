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16:29 (мск), источник: РБК - Украина

В Полтаве в подъезде жилого дома прогремел взрыв, есть пострадавший

В Полтаве в подъезде одного из жилых домов прогремел взрыв, в результате которого есть пострадавший. Об этом говорится в сообщении полиции Полтавской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня около 13:30 на линию “102” поступило сообщение, что по переулку Заячьему в подъезде дома произошел взрыв. Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в руках 38-летнего полтавчанина сдетонировало взрывное устройство похожее на гранату, в результате чего последнему оторвало левую кисть руки. Мужчину доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция и прокуратура выясняют обстоятельства происшествия.

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