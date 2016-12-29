В Киеве при пожаре погибли четверо детей

В Киеве в результате пожара в жилом доме на улице Садовой погибли четверо несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Пожар произошел в четверг, 29 декабря, около 12 часов дня.

«Правоохранители установили, что в доме, котором загорелся, проживали молодые супруги. По предварительной информации, на время ЧП внутри дома находилось пятеро детей из разных семей. Четверо детей погибли в пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись», — заявили в полиции.