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16:56 (мск), источник: Обозреватель

В Киеве при пожаре погибли четверо детей

Еще одна 12-летняя девочка успела спастись.

В Киеве в результате пожара в жилом доме на улице Садовой погибли четверо несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Пожар произошел в четверг, 29 декабря, около 12 часов дня.

«Правоохранители установили, что в доме, котором загорелся, проживали молодые супруги. По предварительной информации, на время ЧП внутри дома находилось пятеро детей из разных семей. Четверо детей погибли в пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись», — заявили в полиции.

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Отмечается, что взрослых дома не было, дети оставались без присмотра.

Причины возгорания устанавливаются.

Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, устанавливают причины возгорания дома.

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