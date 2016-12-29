В Киеве при пожаре погибли четверо детей
Еще одна 12-летняя девочка успела спастись.
Еще одна 12-летняя девочка успела спастись.
В Киеве в результате пожара в жилом доме на улице Садовой погибли четверо несовершеннолетних детей.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Пожар произошел в четверг, 29 декабря, около 12 часов дня.
«Правоохранители установили, что в доме, котором загорелся, проживали молодые супруги. По предварительной информации, на время ЧП внутри дома находилось пятеро детей из разных семей. Четверо детей погибли в пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись», — заявили в полиции.
Отмечается, что взрослых дома не было, дети оставались без присмотра.
Причины возгорания устанавливаются.
Следственным отделом Днепровского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, устанавливают причины возгорания дома.