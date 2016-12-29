Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Запись "черного ящика" подтвердила версию крушения Ту-154
Эксперты: как распознать настоящую красную икру
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
От новогоднего переедания можно умереть
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
25События года в фотографиях
10«В чем сила, брат?»
10«Мин нет»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
16:54 (мск), источник: Tengrinews

В КНБ рассказали подробности задержания 33 экстремистов

По данным КНБ, они призывали к построению на территории Казахстана теократического государства.

Источник: Tengrinews

В КНБ рассказали о подробностях задержания 33 членов казахстанских ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», передает Tengrinews.kz.

«В результате проведенных органами национальной безопасности и внутренних дел совместных мероприятий задержаны 33 члена казахстанских ячеек религиозно-экстремистской организации “Ат-Такфир уаль-Хиджра”. Из них в Алматы — 14, в Алматинской области — 14, в Актобе — два и в Атырау — три. Все задержанные являются гражданами Республики Казахстан. Женщин среди них нет», — говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Сообщается, что в ходе проведения обысков по местам проживания и проведения собраний задержанных обнаружена религиозная продукция, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Данных о подготовке задержанными террористических актов ведомство не имеет. По данным КНБ, они активно осуществляли противозаконную пропаганду экстремистской идеологии и призывали к построению на территории республики теократического государства. Деятельность казахстанских ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» управлялась из-за рубежа.

«В отношении задержанных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрированы материалы по части 2 статьи 174 и части 2 статьи 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В основном задержанные являются уроженцами Алматинской, Атырауской и Мангистауской областей», — сообщили в Комитете нацбезопасности. Информации о вынашивании задержанными планов по выезду в Сирию или Ирак для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований у КНБ не имеется. Однако, как сообщает силовое ведомство, ими неоднократно высказывалось одобрение действий террористов в указанных странах.

«Последователи “Ат-Такфир уаль-Хиджра” отрицают светскую форму правления и конституционный строй. В Казахстане своей основной целью они считают построение теократического государства — халифата», — заключили в КНБ.

Напомним, 21 декабря Комитетом национальной безопасности была начата спецоперация по нейтрализации на территории страны ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Позже стало известно, что по подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности данной организации совместно с подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Землетрясение магнитудой 4.6 произошло в Казахстане
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
Путин подписал указ об упразднении Спецстроя
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
События года в фотографиях
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
16 побед искусственного интеллекта в 2016 году
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России запретят выписывать детей из квартир
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
3000 петербуржцев рискуют остаться без света на Новый год
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь