В КНБ рассказали подробности задержания 33 экстремистов
По данным КНБ, они призывали к построению на территории Казахстана теократического государства.
По данным КНБ, они призывали к построению на территории Казахстана теократического государства.
В КНБ рассказали о подробностях задержания 33 членов казахстанских ячеек
«В результате проведенных органами национальной безопасности и внутренних дел совместных мероприятий задержаны 33 члена казахстанских ячеек
Сообщается, что в ходе проведения обысков по местам проживания и проведения собраний задержанных обнаружена религиозная продукция,
«В отношении задержанных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрированы материалы по части 2 статьи 174 и части 2 статьи 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В основном задержанные являются уроженцами Алматинской, Атырауской и Мангистауской областей», — сообщили в Комитете нацбезопасности. Информации о вынашивании задержанными планов по выезду в Сирию или Ирак для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований у КНБ не имеется. Однако, как сообщает силовое ведомство, ими неоднократно высказывалось одобрение действий террористов в указанных странах.
«Последователи “Ат-Такфир уаль-Хиджра” отрицают светскую форму правления и конституционный строй. В Казахстане своей основной целью они считают построение теократического государства — халифата», — заключили в КНБ.
Напомним, 21 декабря Комитетом национальной безопасности была начата спецоперация по нейтрализации на территории страны ячеек