В КНБ рассказали подробности задержания 33 экстремистов

В КНБ рассказали о подробностях задержания 33 членов казахстанских ячеек религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра», передает Tengrinews.kz.

«В результате проведенных органами национальной безопасности и внутренних дел совместных мероприятий задержаны 33 члена казахстанских ячеек религиозно-экстремистской организации “Ат-Такфир уаль-Хиджра”. Из них в Алматы — 14, в Алматинской области — 14, в Актобе — два и в Атырау — три. Все задержанные являются гражданами Республики Казахстан. Женщин среди них нет», — говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Сообщается, что в ходе проведения обысков по местам проживания и проведения собраний задержанных обнаружена религиозная продукция, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег. Данных о подготовке задержанными террористических актов ведомство не имеет. По данным КНБ, они активно осуществляли противозаконную пропаганду экстремистской идеологии и призывали к построению на территории республики теократического государства. Деятельность казахстанских ячеек организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра» управлялась из-за рубежа.

«В отношении задержанных в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) зарегистрированы материалы по части 2 статьи 174 и части 2 статьи 405 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В основном задержанные являются уроженцами Алматинской, Атырауской и Мангистауской областей», — сообщили в Комитете нацбезопасности. Информации о вынашивании задержанными планов по выезду в Сирию или Ирак для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований у КНБ не имеется. Однако, как сообщает силовое ведомство, ими неоднократно высказывалось одобрение действий террористов в указанных странах.

«Последователи “Ат-Такфир уаль-Хиджра” отрицают светскую форму правления и конституционный строй. В Казахстане своей основной целью они считают построение теократического государства — халифата», — заключили в КНБ.