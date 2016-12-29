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17:29 (мск), источник: РБК

Минобороны начало расследование утечки переговоров экипажа Ту-154 в СМИ

Министерство обороны России расследует утечку в СМИ расшифровки переговоров экипажа Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем 25 декабря. Об этом сообщил заместитель министра обороны Николай Панков, передает «РИА Новости».

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«Расследование, на самом деле, проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или не достоверно», — сказал он. Панков добавил, что если будет подтверждена подлинность, то Министерство обороны проведет служебное расследование, чтобы выявить тех, кто причастен к утечке.

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Издание Life 27 декабря опубликовало расшифровку аудиозаписи переговоров экипажа Ту-154, которая была получена из бортовых самописцев самолета. По материалам портала, у экипажа борта были проблемы с закрылками.

Также, о проблемах с закрылками у Ту-154 рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к расследованию. Как рассказал собеседник издания, «черный ящик» зарегистрировал отказ систему уборки закрылков. Они обеспечивают при взлете подъемную силу крыла самолета. Как сообщал 27 декабря «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, по итогам анализа записей одного из бортовых самописцев приоритетной версии крушения Ту-154 стала ошибка пилотирования.

По словам начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Сергея Байнетова, последний полет Ту-154 25 декабря продолжался около 70 секунд. Как сообщил Байнетов, согласно параметрической информации максимальная высота, на которую поднялся самолет, составила 250 м. Он добавил, что скорость воздушного судна на такой высоте составляет 360−370 км/ч.

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