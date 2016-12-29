Минобороны начало расследование утечки переговоров экипажа Ту-154 в СМИ

«Расследование, на самом деле, проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или не достоверно», — сказал он. Панков добавил, что если будет подтверждена подлинность, то Министерство обороны проведет служебное расследование, чтобы выявить тех, кто причастен к утечке.

Издание Life 27 декабря опубликовало расшифровку аудиозаписи переговоров экипажа Ту-154, которая была получена из бортовых самописцев самолета. По материалам портала, у экипажа борта были проблемы с закрылками.

Также, о проблемах с закрылками у Ту-154 рассказал «Коммерсанту» источник, близкий к расследованию. Как рассказал собеседник издания, «черный ящик» зарегистрировал отказ систему уборки закрылков. Они обеспечивают при взлете подъемную силу крыла самолета. Как сообщал 27 декабря «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, по итогам анализа записей одного из бортовых самописцев приоритетной версии крушения Ту-154 стала ошибка пилотирования.