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17:36 (мск), источник: Volga News

Водитель автобуса, сбивший в Крутых Ключах четырех человек, не видел раньше снега

В Самаре продолжается расследование ДТП, произошедшего 2 ноября, около 6:00, на ул. Мира в мкр. Крутые Ключи.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, автобус ехал без пассажиров, за рулем был 33-летний мужчина, он не справился с управлением и сбил четырех человек, стоявших на проезжей части. Одна из пострадавших погибла, остальные попали в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, управлял автобусом мигрант, который до приезда в Самарскую область (что произошло недавно) никогда в жизни не видел снега, потому был неготов к дорожным условиям снегопада в Самарской области.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Расследованием дела занимается один из отделов ГСУ областного ГУ МВД.

После ЧП была также проведена внеплановая проверка деятельности индивидуального предпринимателя «Назаров», которому принадлежал автобус. По результатам этой проверки к административной ответственности привлечено семь водителей, три должностных лица и одно юридическое лицо. А деятельность этой организации приостановили, лицензия сдана в управление Государственного автодорожного надзора по Самарской области.

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