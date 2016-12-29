Завершено расследование уголовного дела об убийстве в «Новой Европе»
Минчанин, который устроил резню в торговом центре обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса.
Минчанин, который устроил резню в торговом центре обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса.
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре «Новая Европа», сообщили в СК.
«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.
«Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», — продолжили в СК.
Собеседники агентства добавили, что обвиняемый находится под стражей.
Трагедия произошла в ТЦ «Новая Европа» в Минске вечером 8 октября: 17-летний
Согласно проведенной экспертизе, нападавший был признан вменяемым.