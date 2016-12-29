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17:28 (мск), источник: Sputnik.by

Завершено расследование уголовного дела об убийстве в «Новой Европе»

Минчанин, который устроил резню в торговом центре обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, связанного с трагическими событиями в столичном торговом центре «Новая Европа», сообщили в СК.

«Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

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«Уголовное дело передано прокурору для направления в суд», — продолжили в СК.

Собеседники агентства добавили, что обвиняемый находится под стражей.

Трагедия произошла в ТЦ «Новая Европа» в Минске вечером 8 октября: 17-летний студент-первокурсник с бензопилой и топором напал на женщин в торговом центре. В результате один человек погиб, еще два получили ранения.

Согласно проведенной экспертизе, нападавший был признан вменяемым.

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