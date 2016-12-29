В Самаре создателя финансовой пирамиды приговорили к семи годам колонии

Как было установлено, в феврале 2014 г. Кузьмин создал ООО «Элит-Инвест» и до января 2015 г. под видом инвестиционной деятельности предлагал гражданам инвестировать деньги, обещая высокую прибыль за счет процентов от вложенных средств. При этом мужчина выплачивал некоторым из них незначительные «дивиденды» за счет средств других вкладчиков. На самом деле никакой предпринимательской деятельности юридическое лицо не вело, не имело активов и фактически являлось финансовой пирамидой.

Всего за это время Кузьмин обманом привлек деньги 56 человек — более 8 млн рублей. При этом вкладчиками являлись преимущественно пенсионеры.

В январе 2015 г. незаконную деятельность пресекли полицейские.

Кировский районный суд 29 декабря приговорил Кузьмина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ущерб потерпевшим так и не возмещен. Приговор в законную силу не вступил.