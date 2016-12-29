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18:02 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области замдиректора получил шесть лет за кражу 81 миллиона рублей

В Нижегородской области 29 декабря заместитель технического директора по капстроительству одной из российских компаний приговорен к 6 годам лишения свободы. По мнению следствия, он похитил у бизнес-партнера около 81 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

В 2008 году подсудимый познакомился с начинающим предпринимателем. Мужчины подружились и решили вести совместный бизнес. Вскоре злоумышленник уговорил партнера приобрести земельные участки на территории Нижегородской области, которые якобы находились в собственности у его знакомых. Под видом собственников он представлял посторонних лиц.

Также мошенник предложил партнеру купить энергетические мощности крупного ОАО, расположенного на территории нескольких регионов России. Полученные на покупку денежные средства он похищал.

В результате подсудимый выманил у потерпевшего денежные средства на общую сумму 81 750 000 рублей.

Напомним, что 28 декабря в Нижнем Новгороде экс-председатель совета директоров «Румо» получил три года колонии.

Алена Глазкова.

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