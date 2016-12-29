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18:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Рио-де-Жанейро пропал посол Греции

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал в Рио-де-Жанейро, сообщает издание Folha de Sao Paolo со ссылкой на гражданскую полицию.

По данным газеты, в последний раз с дипломата видели в понедельник 26 декабря. Тогда же с ним связывались по SMS. Отмечается, что официально Амиридис ушел на праздники и должен появиться на рабочем месте не ранее 9 января.

Поиском греческого посла занимается бразильская полиция, а также министерство иностранных дел страны, сообщает газета.

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