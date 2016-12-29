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19:09 (мск), источник: 112.ua

В Херсонской области двое мальчиков умерли от отравления угарным газом

Их мама и 6-летняя сестра сейчас в реанимации.

Источник: 112.ua

В Новокаховском районе Херсонской области семья отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

«28 декабря в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что в районную больницу госпитализированы 44-летняя местная жительница и ее 6-летняя дочь», — говорится в сообщении.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили 44-летнего отца. По его словам, вечером 27 декабря он затушил печь и закрыл дымоход на задвижку. Ночью стало плохо его жене, ей вызвали скорую и забрали в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».

На следующее утро госпитализировали 6-летнюю девочку. Кроме того, врачи обнаружили, что не подают признаков жизни двое мальчиков — 13-ти и 11-ти лет.

В полиции сказали, что в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мальчиков наступила в результате отравления угарным газом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что сегодня в Киеве при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли четыре ребенка.

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