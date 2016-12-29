В Херсонской области двое мальчиков умерли от отравления угарным газом
Их мама и 6-летняя сестра сейчас в реанимации.
Их мама и 6-летняя сестра сейчас в реанимации.
В Новокаховском районе Херсонской области семья отравились угарным газом. Об этом сообщает
«28 декабря в дежурную часть Новокаховского отдела полиции поступило сообщение, что в районную больницу госпитализированы 44-летняя местная жительница и ее 6-летняя дочь», — говорится в сообщении.
На место прибыла
На следующее утро госпитализировали 6-летнюю девочку. Кроме того, врачи обнаружили, что не подают признаков жизни двое мальчиков — 13-ти и 11-ти лет.
В полиции сказали, что в ходе проведения
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Досудебное расследование продолжается.
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