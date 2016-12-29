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21:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в этом году произошло 30 терактов

Сегодня, 29 декабря, стали известны данные о количестве терактов, происшедших в 2016 году на территории Башкирии.

По данным антитеррористической комиссии республики, в текущем году в нашем регионе было зарегистрировано 30 преступлений террористического характера.

Как следует из опубликованной информации, в семи случаях были выявлены незаконные вооруженные формирования или факты участия жителей Башкирии в них. В трех случаях наши земляки были задержаны за то, что призывали к терроризму, а в 16 случаях наши сограждане попытались организовать деятельность террористических групп.

По мнению представителей антитеррористической комиссии РБ, имеет место некоторый рост количества подобных преступлений в нашей республике. Он связан, по мнению экспертов, прежде всего, с неконтролируемым выездом молодежи за рубеж, Уезжая с благой целью получить духовное образование, молодые люди попадают за рубежом под влияние деструктивных религиозных течений. Представители комиссии отметили, что нередко в такие ситуации попадают молодые люди, выезжающие за границу на учебу в обход официальных каналов, а значит, остаются без контроля и дисциплины, которым их там обучают.

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