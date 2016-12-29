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20:11 (мск), источник: РИА Новости

Террористы снова обстреляли российское посольство в Дамаске

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Террористы в четверг во второй половине дня вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

Боевики вели обстрел из находящегося под их контролем района Дамаска. Выпущенная ими мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел. Посольство получило незначительный материальный ущерб, никто не пострадал.

«Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения», — заявила Захарова. Она отметила, что необходимо не дать экстремистам сорвать режим прекращения огня, о котором в четверг договорились стороны конфликта в Сирии.

Накануне посольство России в Дамаске также подверглось обстрелу, боевики выпустили два снаряда, ни один из которых не сдетонировал.

Комментарии
1
илья яскин
Достойный Мусульманин убегать не станет если его убьют его семейное древо накажет жестоко накажет А эта Манипуляция оказана на слабо умных и призывает их к маньеокалным действиям если Мужчина объясни миру что да как это легче чем взрывать и убивать
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