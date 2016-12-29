Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Самый высокооплачиваемый чиновник Минобороны уйдет в отставку
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Новогодний корпоратив закончился стрельбой (видео)
Селфи в России: туристки замерзли, делая фото
Данные из черных ящиков Ту-154: СМИ установили порядок событий
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
От новогоднего переедания можно умереть
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
10Общероссийская елка в Кремле
25События года в фотографиях
12Умер Джордж Майкл
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
20:48 (мск), источник: Tengrinews

Грудной ребенок и мужчина погибли на трассе под Талдыкорганом

На заснеженной дороге столкнулись автомобили Toyota и Audi.

Источник: Tengrinews

В Алакольском районе Алматинской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент Tengrinews.kz. На заснеженной трассе между поселками Кольбай и Койлык столкнулись автомобили Toyota и Audi. Как сообщили очевидцы, в результате аварии скончался мужчина, сидевший на переднем пассажирском сидении Audi. Через некоторое время на руках у матери скончался грудной ребенок.

«Мы не могли дозвониться в службу экстренной помощи. Пришлось звонить в Талдыкорган и просить знакомых вызвать скорую помощь», — сказал очевидец происшествия.

Какая либо информация о других пострадавших не сообщается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Министр Касымбек отреагировал на ситуацию в аэропорту Шарджи
Украина ввела новые санкции против России
Крупнейшие банки спишут долги погибших в катастрофе Ту-154
Трамп объявил два правила для своей администрации
Названы группировки, присоединившиеся к перемирию в Сирии
События года в фотографиях
Карякин победил Карлсена на чемпионате мира по блицу
Террористы снова обстреляли российское посольство в Дамаске
Спорт
Волшебник Бердыев, кокаин Еременко: кто удивил в уходящем году Провожая високосный год, рассказываем о людях в российском футболе, которые больше других удивили нас в 2016-м
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь