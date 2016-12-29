Грудной ребенок и мужчина погибли на трассе под Талдыкорганом

В Алакольском районе Алматинской области произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент Tengrinews.kz. На заснеженной трассе между поселками Кольбай и Койлык столкнулись автомобили Toyota и Audi. Как сообщили очевидцы, в результате аварии скончался мужчина, сидевший на переднем пассажирском сидении Audi. Через некоторое время на руках у матери скончался грудной ребенок.

«Мы не могли дозвониться в службу экстренной помощи. Пришлось звонить в Талдыкорган и просить знакомых вызвать скорую помощь», — сказал очевидец происшествия.

Какая либо информация о других пострадавших не сообщается.