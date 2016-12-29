В Запорожье двое мальчиков провалились под лед, один из них утонул

В Запорожье двое детей провалились под лед в акватории Днепра, один из них, 13-летний мальчик, утонул, его 10-летнему другу удалось выбраться из реки самостоятельно. Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, трагедия на воде произошла в четверг в Заводском районе Запорожья.

«Двое подростков прогуливались по замершей реке, однако лед и треснул и дети оказались в воде. 10-летний подросток смог самостоятельно выбраться из воды и позвать на помощь. 13-летнего подростка пытался спасти прохожий, однако из-за того, что лед был очень тонким, это ему не удалось. Ребенок долго пробыл в холодной воде. Его тело из Днепра достали спасатели», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил заместитель начальника координационного центра ГУ ГСЧС в Запорожской области Алексей Федосов, есть данные, что по застывшей реке гуляли четыре подростка, под лед провалились двое из них.

«Трагедия произошла 30 метрах от берега, где глубина достигала 4−5 метров. На Днепре сейчас тонкий лед. Когда температурный режим колеблется от -3 до +2 — лед нестабилен. В таких условиях любой выход на лед может привести к трагическим последствиям», — отметил А. Федосов.

На данный момент 10-летний мальчик, которому удалось спастись, госпитализирован с диагнозом «переохлаждение».