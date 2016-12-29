В Запорожье двое мальчиков провалились под лед, один из них утонул
В ГСЧС сообщают, что в Запорожье двое детей провалились под лед, в результате один мальчик погиб.
В ГСЧС сообщают, что в Запорожье двое детей провалились под лед, в результате один мальчик погиб.
В Запорожье двое детей провалились под лед в акватории Днепра, один из них, 13-летний мальчик, утонул, его 10-летнему другу удалось выбраться из реки самостоятельно. Как сообщает
«Двое подростков прогуливались по замершей реке, однако лед и треснул и дети оказались в воде. 10-летний подросток смог самостоятельно выбраться из воды и позвать на помощь. 13-летнего подростка пытался спасти прохожий, однако
Как отметил заместитель начальника координационного центра ГУ ГСЧС в Запорожской области Алексей Федосов, есть данные, что по застывшей реке гуляли четыре подростка, под лед провалились двое из них.
«Трагедия произошла 30 метрах от берега, где глубина достигала 4−5 метров. На Днепре сейчас тонкий лед. Когда температурный режим колеблется от -3 до +2 — лед нестабилен. В таких условиях любой выход на лед может привести к трагическим последствиям», — отметил А. Федосов.
На данный момент 10-летний мальчик, которому удалось спастись, госпитализирован с диагнозом «переохлаждение».