В Одессе разыскивают опасного преступника, который совершил двойное убийство

Полицейским поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой — тело ребенка. Оба трупа были с отрубленными головами.

Первоочередными оперативно-следственными действиями были установлены личности погибших. Ими оказались 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 п. 1 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ночь на среду в поселке Кривое Озеро умер 32-летний местный житель Александр Цукерман, к которому вызвали полицию. Как рассказали в полиции, ночью жена пострадавшего позвонила в отделение и сообщила, что ее муж буянит. По адресу выехал наряд. Позже выяснилось, что на Цукермана также заявлял таксист, говоря, что тот ограбил его и разбил машину.

По данным судмедэкспертизы, причиной смерти Цукермана стали пули, выпущенные полицейскими из травматического оружия.

Руководством Нацполиции принято решение о расформировании Кривоозерского отделения Врадиевского отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Впоследствии, глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что весь руководящий состав полиции Николаевской области будет уволен.