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10:15 (мск), источник: Калининград.Ru

Очевидцы: На ул. Железнодорожной в Калининграде BMW X5 насмерть сбил человека

Вечером в четверг, 29 декабря, на улице Железнодорожной произошла авария, в которой погиб мужчина.

Около 20:00 на участке между двухъярусным и железнодорожным мостом водитель BMW X6 сбил пешехода.

От полученных травм человек скончался на месте происшествия. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи. Выясняются все обстоятельства аварии.

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