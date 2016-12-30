Очевидцы: На ул. Железнодорожной в Калининграде BMW X5 насмерть сбил человека

Около 20:00 на участке между двухъярусным и железнодорожным мостом водитель BMW X6 сбил пешехода.

От полученных травм человек скончался на месте происшествия. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи. Выясняются все обстоятельства аварии.