В центре Праги произошел взрыв

ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в одном из телефонных автоматов на Карловой площади в центре Праги, ранения получила 16-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции чешской столицы Андрея Зоулова.

«Вскоре после 17:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск) дежурный оперативной (полицейской — прим. ТАСС) службы принял по телефону сигнал о ранении 16-летней девушки, находившейся в кабине общественного телефонного автомата на Карловой площади», — сказала она.