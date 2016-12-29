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23:23 (мск), источник: ТАСС

В центре Праги произошел взрыв

Отмечается, что ранена 16-летняя девушка.

ПРАГА, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в четверг в одном из телефонных автоматов на Карловой площади в центре Праги, ранения получила 16-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции чешской столицы Андрея Зоулова.

«Вскоре после 17:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск) дежурный оперативной (полицейской — прим. ТАСС) службы принял по телефону сигнал о ранении 16-летней девушки, находившейся в кабине общественного телефонного автомата на Карловой площади», — сказала она.

По ее словам, пострадавшая получила ранения, «скорее всего, в результате взрыва пока не установленного предмета».

На месте ЧП работает группа следователей.

«Они расследуют обстоятельства произошедшего, собирают улики», — сказала Зоулова, отметив, что причина взрыва пока не установлена.

Ранения девушки оказались незначительными. Ей была оказана медицинская помощь на месте.

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