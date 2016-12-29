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29 декабря, источник: "РИА Новости" Украина

Двойное убийство под Одессой: мужчина планировал наезд на толпу людей

В планах мужчины было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Мужчина, которого разыскивают за убийство матери и ребенка в Одесской области, планировал наехать на толпу людей на грузовике, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции.

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«В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что злоумышленник намеревался совершить громкое преступление. В его планах было совершить наезд на большую толпу людей в Одессе. Воплощая намеченное, он, после убийства женщины и ее дочери в Овидиополе, сел в грузовой автомобиль и двинулся к областному центру. Во время движения по трассе он совершил ДТП, но не остановился», — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить кровопролития полицейские заблокировали въезд в Одессу и начали преследовать злоумышленника, заставив его изменить направление движения подальше от областного центра.

«Воспользовавшись преимуществом в проходимости грузовика, злоумышленник выехал в поле. Имея превосходство в проходимости над легковушками полицейских он на некоторое время оторвался от преследования. После того как его машина застряла в пахоте, он бросил ее и побежал по полю. Сейчас место, где в последний раз видели злоумышленника, оцеплено. На месте работают кинологи со служебными собаками, полицейские спецподразделения и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Розыскные мероприятия продолжаются», — добавили в пресс-службе.

Напомним, мужчина подозревается в убийстве женщины и ребенка. Согласно данным полиции, он отрезал им головы, после чего пытался устроить пожар в помещении.

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