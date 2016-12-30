На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Толчки были зафиксированы в 22:30 четверга по времени UTC (01:30 пятницы мск) у побережья острова Сумбава в 68 километрах к югу от города Бима. Очаг располагался на глубине 72 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).

В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6−7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.