СМИ: посол России в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве
По информации портала Ynet news, Александру Шеину стало плохо на обеде в ресторане.
По информации портала Ynet news, Александру Шеину стало плохо на обеде в ресторане.
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посол России в Израиле Александр Шеин в четверг был доставлен в больницу в
По его сведениям, Шеину стало плохо на обеде в ресторане. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии.
Заместитель посла Алексей Дробинин сообщил, что на данный момент Шеин чувствует себя хорошо.