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02:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: посол России в Израиле госпитализирован в Тель-Авиве

По информации портала Ynet news, Александру Шеину стало плохо на обеде в ресторане.

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посол России в Израиле Александр Шеин в четверг был доставлен в больницу в Тель-Авиве. Об этом сообщил новостной портал Ynet news.

По его сведениям, Шеину стало плохо на обеде в ресторане. Он был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Заместитель посла Алексей Дробинин сообщил, что на данный момент Шеин чувствует себя хорошо.
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