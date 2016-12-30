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11:03 (мск), источник: Интерфакс

По факту нападения на росгвардейцев в Новой Москве завели дело

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после нападения на росгвардейцев в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, вечером в четверг на территории ТиНАО в Москве при проверке документов группа лиц открыла огонь по наряду вневедомственной охраны Росгвардии, в результате чего один сотрудник погиб, а второй по предварительным данным, получил ранение.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России», — добавили в ведомстве.

На данный момент задержано уже восемь человек, причастных к нападению на силовиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось о пяти задержанных.

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