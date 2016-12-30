В Рио-де-Жанейро найдено тело посла Греции
Обгоревший труп дипломата был найден в машине, которую он ранее взял напрокат.
Обгоревший труп дипломата был найден в машине, которую он ранее взял напрокат.
По его данным, внутри автомобиля найден обгоревший труп. Он направлен на экспертизу.
Согласно предварительным данным полиции, в последний раз посла видели в Рио-де-Жанейро вечером 26 декабря.
Об исчезновении дипломата сообщила его жена.
Амиридис, как и главы других дипмиссий, работает в бразильской столице Бразилиа. По данным СМИ, в
Амиридис работал генеральным консулом Греции в