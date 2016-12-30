В Рио-де-Жанейро найдено тело посла Греции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Автомобиль, который был взят напрокат пропавшим без вести послом Греции в Бразилии Кириакосом Амиридисом, был обнаружен правоохранительными органами южноамериканской страны. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, внутри автомобиля найден обгоревший труп. Он направлен на экспертизу.