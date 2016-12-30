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06:04 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорт в Якутске из-за поломок вернулись два самолета

ВЛАДИВОСТОК, 30 дек — РИА Новости. Два самолета вернулись в пятницу в аэропорт Якутска из-за технических неполадок, сообщает АК «Якутия».

Источник: РИА Новости

«Самолет Bombardier Q 400, выполняющий сегодня рейс № 423 по маршруту Якутск — Батагай, в связи с технической неисправностью, вынужден вернуться в аэропорт вылета. В 09.57 (02.57 мск) местного времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа», — говорится в сообщении.

Вылет резервного воздушного судна ожидается в 13.30 по местному времени.

По данному факту для установления причин назначена специальная комиссия.

Также в пятницу Ан-24, выполнявший рейс № 417 по маршруту Якутск — Усть-Нера — Мома (время вылета 07.30), вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя.

«В 08.08 самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Вылет резервного воздушного судна ожидается в 11.00 по местному времени. По данному факту для установления причин работает специальная комиссия», — сообщает АК.

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