В аэропорт в Якутске из-за поломок вернулись два самолета
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек — РИА Новости. Два самолета вернулись в пятницу в аэропорт Якутска
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек — РИА Новости. Два самолета вернулись в пятницу в аэропорт Якутска
«Самолет Bombardier Q 400, выполняющий сегодня рейс № 423 по маршруту Якутск — Батагай, в связи с технической неисправностью, вынужден вернуться в аэропорт вылета. В 09.57 (02.57 мск) местного времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа», — говорится в сообщении.
Вылет резервного воздушного судна ожидается в 13.30 по местному времени.
По данному факту для установления причин назначена специальная комиссия.
Также в пятницу Ан-24, выполнявший рейс № 417 по маршруту Якутск —
«В 08.08 самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Вылет резервного воздушного судна ожидается в 11.00 по местному времени. По данному факту для установления причин работает специальная комиссия», — сообщает АК.