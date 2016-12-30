В аэропорт в Якутске из-за поломок вернулись два самолета

«Самолет Bombardier Q 400, выполняющий сегодня рейс № 423 по маршруту Якутск — Батагай, в связи с технической неисправностью, вынужден вернуться в аэропорт вылета. В 09.57 (02.57 мск) местного времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа», — говорится в сообщении.

Вылет резервного воздушного судна ожидается в 13.30 по местному времени.