Под Омском в ДТП погиб пенсионер

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Предварительно установлено, что 36-летняя женщина находилась за рулем автомобиля «Ниссан Тиида». В районе 45 километра она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Хендай Агент» под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Хендай» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля «Ниссан» и его 4 пассажира (две девочки — 2006 г.р., 2011 г. р. и два мальчика 2015 г. р.) обратились за медицинской помощью.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.